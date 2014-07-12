مسلسل ألف ليلة وليلة لن يتوقف

نفى بيان صادر عن قناة ميدي 1 تي في، كل مانشر حول حكم قضائي يأمر بتوقيف عرض مسلسل ألف ليلة وليلة الذي يبث على شاشة رمضان.

واعتبر البيان الذي توصل موقع سيدتي نت بنسخة منه، أن لا وجود لحكم قضائي أصلاً صدر لإيقاف المسلسل، وأن حلقاته مستمرة على شاشة رمضان على قناة ميدي 1 تي في دون أي تغيير طارىء.

وكانت مواقع مغربية ومواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبرا عاجلا يفيد عن صدور قرار من المحكمة التجارية بالدار البيضاء بإيقاف المسلسل، حيث سبق للمنتجة المغربية صوفيا غيلاس أن اتهمت القناة بالسطو على السيناريو الذي يعود لملكية شركة الإنتاج التي تشرف عليها.

وختم البيان بكون قناة ميدي أن تي في تقرّر الاحتفاظ بحق اللجوء إلى القضاء ضد من كان وراء نشر هذه الأخبار الكاذبة.

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