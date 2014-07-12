طفلة صغيرة تنافس أعمال رمضان بمسلسل "أم عبدو الحلبيّة"

مع النجمة الحلبيّة الصغيرة التي لا يتجاوز عمرها الاثني عشر ربيعاً، تبدأ حكايا الحرب في سوريا ولا تنتهي .

الطفلة الصغيرة "رشا" تتقمّص دور سيّدة حلبية ثرثارة وفضوليّة، تدعى "أم عبدو الحلبية" في المسلسل الكوميدي الذي يُعرض حالياً ويحمل اسم البطلة نفسها.

الطفلة الصغيرة استطاعت إزاحة نجوم الدراما في رمضان لتتصدّر المشهد السوري، وأحاديث الناس أيضاً، ويصبح لها جمهوراً عريضاً ينتظر حلقات مسلسلها الكوميدي الذي يعرض على قناة حلب اليوم، وعلى موقع يوتيوب أيضاً.

أبطال العمل هم أطفال في مجملهم، فإلى جانب شخصية "ام عبدو" هناك زوجها "أبو عبدو"، وصديقتها اللدودة "أم زكور" وعدد من الوجوه التي تلخص المجتمع الحلبي اليوم.

وباللهجة الحلبية المحبّبة وضمن إطار كوميدي تروي "أم عبدو" في كل حلقة من حلقاتها موضوعاً من قلب المعاناة السّوريّة، من مشاكل اللاجئين إلى ظاهرة الكتائب المسلحة النسائية، انتهاءً بالعلاقات الإنسانية في ظل الحرب.

ويستخدم المسلسل "ديكورات" حلب الطبيعية، في حي جب القبة في حلب القديمة، وفي المناطق المدّمرة، وتتراوح مدّة الحلقة الواحدة من سبع إلى عشرة دقائق، فيما كتبت نصوص الحلقات عفراء هاشم، أمّا الإخراج فيقوم به الشّاب بشار هادي.

ويأتي مسلسل "أم عبدو الحلبية" كمنفّس للغضب والضحك من شر البلية في ظل المأساة، وليس من النادر أبداً أن يعاد تصوير لقطة ما بسبب قذيفة سقطت بالقرب من مكان التصوير.

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