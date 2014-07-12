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ضبط 19 سيارة نقل ببورسعيد محملين بـ 85 طن بضائع مهربة

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ضبط 19 سيارة نقل ببورسعيد محملين بـ 85 طن بضائع مهربة ضبط 19 سيارة نقل ببورسعيد محملين بـ 85 طن بضائع مهربة

وجهت مديرية امن بورسعيد حملة امنية مكبرة قادها العميد خالد العوادلى – رئيس قسم شرطة ، وعدد من ضباط ادارة البحث الجنائى استهدفت ضبط عمليات تهريب البضائع اجنبية الصنع والقائمين عليها .

حيث قامت القوات بتتبع القائمين على التهريب بمنطقة الإسراء و موقف – دائرة قسم الضواحى، وتمكنوا  من ضبط عدد 19 سيارة نقل جميعهم محملين بكميات كبيرة من البضائع اجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ( ملابس – اطارات كاوتش) بلغ اجماليها 85 طن  .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية وجارى العرض على النيابة العامة.

 

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