ضبط 19 سيارة نقل ببورسعيد محملين بـ 85 طن بضائع مهربة

وجهت مديرية امن بورسعيد حملة امنية مكبرة قادها العميد خالد العوادلى – رئيس قسم شرطة التموين، وعدد من ضباط ادارة البحث الجنائى استهدفت ضبط عمليات تهريب البضائع اجنبية الصنع والقائمين عليها .

حيث قامت القوات بتتبع القائمين على التهريب بمنطقة الإسراء و موقف مصر – دائرة قسم الضواحى، وتمكنوا من ضبط عدد 19 سيارة نقل جميعهم محملين بكميات كبيرة من البضائع اجنبية الصنع غير خالصة الرسوم الجمركية ( ملابس – اطارات كاوتش) بلغ اجماليها 85 طن .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية والجمركية وجارى العرض على النيابة العامة.