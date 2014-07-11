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منظمتان عالميتان تتوقعان تراجع تضخم أسعار الغذاء العالمية العقد المقبل

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توقعت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «فاو»، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، الجمعة، تراجع تضخم الغذاء العالمية وزيادة استقراره مع ثبات أسعار السلع الزراعية الأساسية العقد المقبل.

وقالت المنظمتان إن الأسواق الزراعية الأساسية شهدت «موجات صعود وهبوط»، على مدى العقد الماضي، أبرزها مستوى قياسي مرتفع، في 2008، وركود عالمي، في 2009.

وأضافتا : «في بداية فترة التوقعات (2014-2023) يبدو أن تضخم أسعار الغذاء على مستوى المستهلك سينخفض وسيكون أكثر استقرارا فيجميع المناطق مقارنة بما كان عليه في سنوات الاضطراب التي أعقبت أزمة الأسعار».

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