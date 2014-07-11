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الوادي الجديد تحصد المركز الأول بالأعدادية الأزهرية

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الوادي الجديد تحصد المركز الأول بالأعدادية الأزهرية الوادي الجديد تحصد المركز الأول بالأعدادية الأزهرية

محافظة الوداى الجديد تحصل على المركز الاول

إعتمد فضيلة الإمام الاكبر الشيخ احمد الطيب نتيجة الأمتحانات للشهادة الإعدادية علي مستوي الجمهورية وبلغت نسبة النجاح في الوادي الجديد عليمستوي المعاهد الأزهرية 71,76 % .
> وقال محمود عبد المنعم علي وكيل المنطقة الأزهرية بالوادي الجديد إن عددمن أدوا الأمتحانات لهذا العام341 طالب وطالبة مبصر وكفيف حضر منهم 340 وتخلفت طالبة واحدة فقط ونجح244طالب وطالبة بنسبة 71,76 % بينما يؤدي 96 طالب وطالبة أمتحانات الدورالثاني .
> وأكد انه تقدم هذا العام لأداء الأمتحانات 341 طالب وطالبة مبصر وكفيف،بواقع 189 طالب مبصر ،نجح منهم 126 ويؤدي 63 إمتحانات الدور الثاني،وبنسبة نجاح للبنين 66,67% بنما تقدم طالب واحد كفيف لأداء أمتحاناتالشهادة الإعدادية وإجتاز الإمتحان كما تقدمت 149 فتاة مبصرة وطالبة واحدة كفيفة لأمتحانات هذه العام ،نجح منهن 116 طالب بنسبة 77,85 % ،وتؤدي 33
> طالبة أمتحانات الدور الثاني .
> كما حصلت محافظة الوادي الجديدعلي المركز الأول على مستوى الجمهورية في الشهادة الإعدادية الأزهرية ، وحصلت أيضاً   الطالبة هاجرسعيد عبد الصادق من معهد الخارجة الأزهري على المركز الأول على مستوىالجمهورية في الشهادة الإعدادية الأزهرية، وحصلت على مجموع 634 بنسبة 99,06 %.

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