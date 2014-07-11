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سامسونج تستبدل اسم متجرها من «Samsung Apps» إلى «Galaxy Apps»

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سامسونج تستبدل اسم متجرها من «Samsung Apps» إلى «Galaxy Apps» سامسونج تستبدل اسم متجرها من «Samsung Apps» إلى «Galaxy Apps»

سامسونج

 

أعلنت شركة سامسونج الرائدة في تصنيع الأجهزة الإلكترونية، أمس الخميس، أنها قامت بإعادة تنظيم وتغيير الإسم التجاري لمتجر تطبيقاتها المُوجَّهة للهواتف الذكيّة والأجهزة اللوحيّة على حدٍ سواء.

وذكرت الشركة أن اسم المتجر سيصبح من اليوم Galaxy Apps بدلاً من Samsung Apps، حيث ستقوم بتقديم مئات التطبيقات التي صُمِّمت خِصيصًا لأجهزة سامسونج، فضلاً عن تواجد بعض الأقسام والعروض الخاصّة الأخرى.

وأرادت سامسونج، من خلال هذا التغيير أن تفصِل بين نظام أندرويد الذي يعمل على كل أجهزة جالاكسي الخاصة بها، ونظام Tizen، لأنها لا تستطيع أن تترك متجرًا إلكترونيًا يجمع تطبيقات لكِلا النظامين في نفس الوقت.

كما تم إضافة بعض الحسينات والتغييرات البسيطة على واجهة متجر Galaxy Apps، من خلال تبسيط عملية الانتقال بين القوائم، وبمجرد أن تعاود الدخول الآن للمتجر؛ سيطلب منك مباشرةً القيام بعملية التحديث.

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