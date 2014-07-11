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تكريم 31 من أوائل الثانوية العامة في المنطقة الوسطى

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تكريم 31 من أوائل الثانوية العامة في المنطقة الوسطى تكريم 31 من أوائل الثانوية العامة في المنطقة الوسطى

 

كرّم مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، في مقره مساء أمس في مدينة الذيد، أوائل الثانوية العامة على مستوى المنطقة الوسطى للعام الدراسي (2013 / 2014)، بمبادرة من راشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات عضو المجلس الاستشاري لإمارة الشارقة.

وشمل التكريم 31 من الطلبة المواطنين والمقيمين بالمدارس الحكومية بالمنطقة الوسطى والتابعة لمنطقة الشارقة التعليمية.

قيادات

وحضر الحفل محمد معضد بن هويدن رئيس المجلس البلدي لمدينة الذيد، وراشد المحيان رئيس مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى، ولطيفة أحمد وجاسم المدفع من منطقة الشارقة التعليمية، وعلي الحوسني من مجلس الشارقة للتعليم بحكومة الشارقة، وعدد من كبار المسؤولين والشخصيات والقيادات التربوية، وجمع غفير من الطلبة، وأولياء أمورهم.

سعادة

وعبر المكرمون عن سعادتهم الكبيرة بهذه المبادرة السنوية من مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات بالمنطقة الوسطى لتكريم الأوائل وتثمين ما حققوه من إنجازات علمية تمثلت في حصولهم على المراتب الأولى في الثانوية العامة بشقيها العلمي والأدبي، مؤكدين أن هذه اللحظات المميزة للتكريم ما هي إلا اللبنة الأولى التي ستقودهم إلى المستقبل، وستمكنهم من مواصلة مشواهم التعليمي بنجاح.

تميز

بعدها قام محمد معضد بن هويدن وراشد المحيان ولطيفة أحمد بتكريم الطلبة والطالبات الأوائل على الثانوية العامة في المنطقة الوسطى بفرعيها العلمي والأدبي، كما قاموا بتكريم أحمد أنور من أبناء المنطقة لحصوله على المركز الأول في كلية الشريعة بجامعة الشارقة بتقدير امتياز مع مرتبة الشرف الأولى، وكذلك تكريم المعلمين الذين تقدموا بطلب لإنهاء خدماتهم التعليمية، بجانب تكريم اللجنة المنظمة للحفل الختامي وتكريم المدارس المتميزة والمعلمين والإدارات المتميزة.

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