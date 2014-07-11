أسرة جدد حياتك بمركز شباب سنورس تزور المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بدمو

قامت أسرة جدد حياتك بمركز شباب مدينة سنورس ظهر اليوم بتنظيم زيارة إلي المركز الاستكشافي للعلوم والتكنولوجيا بدمو بمحافظة الفيوم.

وتم عقد ورشة عمل عن ربط التفكير بالفن والإبداع بمحاضرة من الفنان محمد الأمين ذيدان ،وأعقبت ورشة العمل بزيارة تفقدية إلي قاعات المركز إذ تم زيارة فاعة تصنيف الكائنات الحية وقاعة عصور الديناصور والتي تم تصميمها من إعادة تدوير المخلفات وقاعة المجموعة الشمسية ومتحف الحمائم الذي أعده الفنان محمد زيدان ومتحف مملكة النبات وغيرها من الأماكن التي تميز المركز.

وفي نهاية الزيارة عقدت احتفالية لإبراز المواهب بقاعة المؤتمرات بالمركز وتم عرض العديد من الفنون كالكورال الفردي والزجل والشعر والمسرح والمواقف الكوميدية.

من جانبها رحبت فاتن خشت مديرة المركز الاستكشافي بالزائرين ووعدت بتنفيذ العديد من ورش العمل المتنوعة التي ستمد بها أعضاء الأسرة سواء ورش العمل لتدوير المخلفات او البحث العلمي أوي التربية الفنية أو في مجال التنمية البشرية .

وأعربت خشت عن استعدادها التام لعمل كورسات في اللغة الإنجليزية بشكل مجاني بالإضافة لتوفير محاضرين من المركز الاستكشافي لزيارة مركز الشباب بسنورس لمحاضرة ورش العمل به ،وأعرب عبدالرحمن سالم رئيس الأسرة عن شكره للمركز الاستكشافي وكل الخدمات المقدمه منه لأعضاء الأسرة.