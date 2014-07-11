قناة "النهار" تحذف مشاهد من مسلسل تامر حسني

أبدى المخرج إسلام خيري استياءه من تدخل قناة "النهار" بحذف بعض المشاهد من مسلسله "فرق توقيت" دون الرجوع

إليه أو للمؤلف، وهو ما تسبب في حدوث خلل في السياق الدرامي.

وأوضح خيري أن الحلقات يتم رفعها يومياً على اليوتيوب على القناة الرسمية للمطرب تامر حسني بطل المسلسل دون حذف، وأعرب عن سعادته بردود الأفعال ونسب المشاهدة المرتفعة التي تضع المسلسل في صدارة سباق الدراما الرمضانية هذا العام، بعد أن تجاوز المليون مشاهدة.

وأضاف إسلام أنّ التصوير يسير بمعدلات أكثر من رائعة بعد تكثيف ساعات العمل تمهيداً للانتهاء من تصوير المسلسل خلال الأيام القليلة القادمة.

"فرق توقيت" بطولة تامر حسني ونيكول سابا وشيري عادل وأحمد السعدني ومي سليم وظافر عابدين، ومن تأليف محمد سليمان ومن إخراج إسلام خيري.

ويدور المسلسل في إطار تشويقي حول "ياسين" الذي يتم إطلاق الرصاص عليه في ظروف غامضة ومن ثم يدخل في غيبوبة، وتبدأ الشرطة في التحقيق لمعرفة من الذي أطلق الرصاص عليه، حيث يصبح الكل متهما، لأن الجميع يمتلك الدوافع، وتتصاعد الأحداث حتى الوصول إلى حل اللغز.