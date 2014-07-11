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رئيس الأركان الإسرائيلي: المرحلة الجوية لم تستنفد بعد في قطاع غزة

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رئيس الأركان الإسرائيلي: المرحلة الجوية لم تستنفد بعد في قطاع غزة رئيس الأركان الإسرائيلي: المرحلة الجوية لم تستنفد بعد في قطاع غزة

رئيس أركان جيش الدفاع الإسرائيلي الجنرال بيني جانتس

أكد رئيس أركان جيش الدفاع الاسرائيلي الجنرال بيني جانتس أن المعركة العسكرية في قطاع غزة في خضمها، وأن جيش الدفاع على أتم الاستعداد لمواصلة الهجمات الجوية ولتوسيع العملية بالكيفية التي يراها مناسبة، موضحًا أن المرحلة الجوية لم تستنفد بعد.

وقال الجنرال غانتس – حسبما أورد راديو “صوت إسرائيل” اليوم الجمعة – “إن قرار القيام بعملية برية من عدمه هو من اختصاص المستوى السياسي، مضيفًا أن سلاح الجو دمر حتى الآن آلاف القذائف الصاروخية وأحبط محاولات لإطلاق المئات منها”.

وأشار إلى أن منظومة القبة الحديدية حققت إنجازات كبيرة ولكنها لا توفر حماية مطلقة وعلى الجمهور ألا ينسى ذلك ويتقيد بالتعليمات الصادرة إليه.

أ ش أ

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