كاميرا FilGoal.com ترصد توجيهات خاصة من ميدو لفتحي أمام الحدود

حرص أحمد حسام "ميدو" المدير الفني للزمالك على توجيه تعليمات خاصة للاعبه مصطفى فتحي بين شوطي مباراة حرس الحدود، رغم أنه كان من ضمن البدلاء.

مصطفى فتحي هو من سجل هدف الفوز للزمالك بعد دخوله بديلا قبل نهاية المباراة بـ10 دقائق من تصويبة يسارية.

كاميرا FilGoal.com رصدت تعليمات خاصة من ميدو لحازم إمام ومصطفى فتحي بين شوطي المباراة، والثنائي لم يشارك مع انطلاق الشوط الثاني.

وكان ميدو قد أكد أنه كان يستعد للدفع بمحمود عبد الرحيم "جنش" من أجل ركلات الترجيح، ولكنه دفع بمصطفى فتحي الذي منحه الفوز والصعود لنصف النهائي.

شاهد تعليمات ميدو لفتحي