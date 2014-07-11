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بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات فى حى الضواحى ببورسعيد

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بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات فى حى الضواحى ببورسعيد بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات فى حى الضواحى ببورسعيد

نظم حي الضواحي جملة مكبرة لإزالة الاشغالات بحي الضواحي قادها المهندس سعيد شلبي رئيس حي الضواحي بعد تولية مسئولية رئاسة الحي منذ أيام .

وشارك في الحملة شرطة المرافق و قامت بإزالة أشغالات ثابته اقامها مواطنون خاف العمارات و أسوار في مواجهة منطقة الاستثمار .

و تعتبر هذة المنطقة من البؤر الإشغالية التي تسبب أزمة مرورية يوميا عند دخول و خروج 37 ألف عامل و عاملة يعملون بالاستثمار .

وقال سعيد شلبي رئيس حي الضواحي، إننا لن نتواني في إزالة أي إشغالات تعوق حركة السير و تعطل المرور و المواطنين عند مدخل بورسعيد الجنوبي، مشيراً إلي قيامه بالمتابعة يومياً حتي تصبح منطقة الاستثمار منطقة جميلة و نظيفة  .

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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