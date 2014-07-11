بالصور.. حملة لإزالة الإشغالات فى حى الضواحى ببورسعيد

نظم حي الضواحي جملة مكبرة لإزالة الاشغالات بحي الضواحي قادها المهندس سعيد شلبي رئيس حي الضواحي بعد تولية مسئولية رئاسة الحي منذ أيام .

وشارك في الحملة شرطة المرافق و قامت بإزالة أشغالات ثابته اقامها مواطنون خاف العمارات و أسوار في مواجهة منطقة الاستثمار .

و تعتبر هذة المنطقة من البؤر الإشغالية التي تسبب أزمة مرورية يوميا عند دخول و خروج 37 ألف عامل و عاملة يعملون بالاستثمار .

وقال سعيد شلبي رئيس حي الضواحي، إننا لن نتواني في إزالة أي إشغالات تعوق حركة السير و تعطل المرور و المواطنين عند مدخل بورسعيد الجنوبي، مشيراً إلي قيامه بالمتابعة يومياً حتي تصبح منطقة الاستثمار منطقة جميلة و نظيفة .