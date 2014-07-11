دعوى قضائية من أردوغان ضد صحفي موال لـ “جولن”

رفع محامي رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان دعوى قضائية ضد بولنت كنش رئيس تحرير صحيفة “تودايز زمان” التي تصدر باللغة الإنجليزية والتي تتبع مجوعة وسائل الإعلام الموالية للداعية الإسلامي الشيخ فتح الله جولن بسبب تحقيره أردوغان على حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”.

وذكرت صحيفة “حرييت” التركية اليوم الجمعة أن محامي أردوغان تقدم بشكواه ضد ما تسمه الحكومة التركية ب “التنظيم الموازي”، في إشارة إلى جماعة الخدمة بزعامة الداعية جولن مما يشكل تهديدا جديا وواضحا على مستقبل الجمهورية التركية.

وأوضح المحامي أنه لهذا السبب تم إدراج هذا “الهيكل الموازي” على جدول اجتماعات مجلس الأمن القومي التركي لاتخاذ التدابير اللازمة لمكافحته، مضيفا أن أنصار هذا التنظيم بدأوا يتهجمون على شخص رئيس الوزراء في محاولة للانتقام منه لأنه وضع خطة لتصفيتهم.

أ ش أ