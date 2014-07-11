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رئيس قسم الفلك: بدر قمر شهر رمضان في أقرب نقطة من الأرض

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رئيس قسم الفلك: بدر قمر شهر رمضان في أقرب نقطة من الأرض رئيس قسم الفلك: بدر قمر شهر رمضان في أقرب نقطة من الأرض

صرح الدكتور أشرف لطيف تادرس رئيس قسم الفلك بالمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية بأن بدر قمر شهر رمضان للعام الهجرى الحالى 1435 الذى سيكتمل غدا السبت سيكون” بدر سوبر ” ، حيث يصل الى اقرب نقطة الى كوكب الارض ” نقطة الحضيض ” ، وهى الظاهرة الفلكية التى تحدث من 4 – 6 مرات فى العام ، عندما يكون القمر فى طور المحاق او البدر.

وأضاف – فى تصريح له اليوم – أن ظاهرة السوبر قمر ستتكرر هذا العام فى منتصف شهر شوال وشهر ذو القعدة الموافقين 10 اغسطس و9 سبتمبر القادمين ، مشيرا الى أن بدر شهر شوال سيكون هو الاقرب للارض فى ظاهرة السوبر قمر لهذا العام حيث تصل المسافة بين الارض والقمر فى تلك الحالة الى 357 الف كيلومتر تقريبا.

وأشار الى أن القمر يمر شهريا فى مداره حول الارض بنقطتين هما نقطة الحضيض وفيها يكون القمر فى اقرب نقطة الى الارض ، ونقطة الاوج وعندها يصل القمر الى أبعد نقطة عن الارض ، لافتا الى ان ظاهرة ” السوبر قمر ” تحدث عندما يكون القمر فى طوره الاول او مكتملا وهو فى نقطة الحضيض .

وذكر أن من الظواهر التى تصاحب ظاهرة السوبر قمر ، ظاهرة المد والجزر التى تكون فى ذروتها فى هذه الأوقات، كما يصاحبها ايضا عواصف الرياح وتجمعات كبيرة للسحب ، مشيرا الى أن تلك الظاهرة متكررة وتحدث بصفة مستمرة كل عام حيث سبق وأن حدثت فى 19 مارس 2011 ، و6 مايو 2012 ، و23 يونيو 2013 ، وأوضح أن الحسابات الفلكية تشير الى حدوثها يوم 28 سبتمبر 2015 ، و14 نوفمبر 2016 .

أ ش أ

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