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قتلي في «حلب» وريفها جراء الاشتباكات بين فصائل المعارضة

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أعلنت مصادر للمعارضة السورية أن عشرات الأشخاص قتلوا في «حلب» وريفها جراء الاشتباكات بين فصائل المعارضة وكذلك جراء القصف الجوي من جانب القوات الحكومية.
>ونقلت قناة «سكاي نيوز» بالعربية، عن مصادر في المعارضة قولها إن اشتباكات دارت بين مقاتلي المعارضة ومقاتلي تنظيم الدولة الإسلامية في محيط قرى الخلفتلي وتل بطال وتل شعير بريف حلب الشمالي.
>وأشارت المصادر إلى أن 20 شخصا قتلوا جراء إلقاء الطيران المروحي برميل متفجر على حي الميسر في مدينة حلب، بينما سقط عدد من الجرحى جراء قصف الطيران الحربي على تل رفعت وبلدة مارع بريف حلب الشمالي.

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