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“شرطة الكهرباء” تضبط 4624 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

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“شرطة الكهرباء” تضبط 4624 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة “شرطة الكهرباء” تضبط 4624 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة، وأسفرت جهودها خلال يوم 8 يوليو الجارى عن ضبط ( 12 ) قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين . 
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وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية، تم ضبط ( 4624 ) قضية سرقة تيار كهربائى، و(24) مخالفة شروط التعاقد .

وفى مجال التحصيل ، تم تحصيل ( 4016 ) غرامة قضية سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل (29) مخالفة شروط التعاقد .

وفى مجال تنفيذ الأحكام،  تم تنفيذ ( 510 ) جنحة حبس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .

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