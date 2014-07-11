“شرطة الكهرباء” تضبط 4624 قضية سرقة تيار خلال 24 ساعة

شنت الإدارة العامة لشرطة الكهرباء حملة أمنية مكبرة لضبط كافة المخالفات فى مجال عمل الإدارة، وأسفرت جهودها خلال يوم 8 يوليو الجارى عن ضبط ( 12 ) قضية سرقة تيار كهربائى لكبار المشاركين .

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وفى مجال مكافحة التوصيلات غير القانونية، تم ضبط ( 4624 ) قضية سرقة تيار كهربائى، و(24) مخالفة شروط التعاقد .

وفى مجال التحصيل ، تم تحصيل ( 4016 ) غرامة قضية سرقات تيار كهربائى ، وتحصيل (29) مخالفة شروط التعاقد .

وفى مجال تنفيذ الأحكام، تم تنفيذ ( 510 ) جنحة حبس، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال كل واقعة على حده .