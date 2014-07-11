فتح التسجيل لخريجي الثانوية للالتحاق بالخدمة الوطنية

أعلنت هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية عن انه تم فتح أبواب التسجيل لخريجي الثانوية العامة للالتحاق بالخدمة الوطنية قبل الموعد المحدد وذلك بناءً على طلبهم وذلك وفقا جاء على حساب الهيئة على مواقع التوصل الاجتماعي «توتير وفيس بوك».

وتستقبل الهيئة الدفعة الاولى من المجندين بالخدمة الوطنية من شباب الوطني رسميا اعتبارا من الاحد المقبل 13 يوليو الجاري وحتى 17 من نفس الشهر بتسجيل خريجي الثانوية العامة من الذكور إلزاميا، بينما يتم استقبال الاناث الراغبات في الالتحاق بالخدمة الوطنية في الفترة من 20 الى 24 يوليو الجاري وذلك من الساعة 9 صباحا وحتى الرابعة مساء ومن التاسعة والنصف مساء الى الثانية عشرة صباحا للجنسين.

وثائق

ويتطلب من الذكور والاناث اصطحاب اصل وصورة جواز السفر وخلاصة القيد وبطاقة الهوية وشهادة الثانوية العامة وان تحضر الاناث ولي الامر شخصيا او تقديم رسالة عدم ممانعة مصدقة من كاتب العدل.

وتم تحديد مراكز التسجيل في ابوظبي بشعبة تجنيد معسكر آل نهيان والعين بمركز تجنيد العين بمعسكر العين والشارقة بمعسكر الفلاح والمنطقة الغربية معسكر ليوا فيما تم تحديد مراكز التدريب في معسكر آل نهيان بابوظبي ومعسكر العين بمدينة العين ومعسكر الرحمانية بالشارقة.

وأكدت الهيئة أن من كان مجموعه في الثانوية العامة للعام الدراسي 2013 - 2014 يزيد على 90% فله حرية الاختيار في الانتساب مباشرة مع الدفعة الأولى أو أن يتم تأجيل انتسابه إلى ما بعد انتهائه من دراسته الجامعية أما من نقص مجموعه في الثانوية العامة عن 90% فسيلتحق بالدفعة الأولى في نهاية شهر أغسطس في حال انطبقت عليه الشروط وحصل على موافقة اللجنة وسيتم تأجيل الطلاب الراسبين في الثانوية العامة إلى العام القادم بعد تأديتهم لامتحانات الثانوية.

قانون

وقالت الهيئة ان قانون الخدمة الوطنية يهدف الى التأكيد على مبادىء في الدستور كما ورد في المادة 43 والتي تنص على ان الدفاع عن الاتحاد فرض مقدس على كل مواطن وأداء الخدمة العسكرية شرف للمواطنين ينظمه القانون وتشكيل قوة دفاع وطني اضافية من شباب الوطن لحمايته وحدوده والمحافظة على المقدرات والمكتسبات الوطنية وابراز دور القوات المسلحة والمؤسسات الامنية الاخرى ومنتسبيها في الحفاظ على أمن الوطن وحماية انجازاته والتأكيد على ان الدور الذي يقوم به المنتسب اثناء تأديته للخدمة الوطنية يعتبر جزءا من الدور الوطني للقوات المسلحة.

وأوضحت الهيئة ان الخدمة الوطنية إلزامية على كل مواطن من العسكريين والمدنيين الذكور ممن بلغ الثامنة عشرة من عمره ولم يتجاوز الثلاثين في تاريخ العمل بالقانون الاتحادي بشأن الخدمة الوطنية والاحتياطية ويكون التحاق الأنثى التي بلغت الثامنة عشرة عاما ولم تتجاوز الثلاثين من عمرها اختياريا شريطة موافقة ولي الامر وتأتي الموافقة على كل ما ذكر من خلال لجنة الخدمة الوطنية والاحتياطية وتبلغ هي مدة الخدمة الوطنية للذكور الحاصلين على الثانوية العامة او ما يعادلها فأعلى 9 أشهر والذكور الحاصلين على مؤهل اقل من الثانوية العامة سنتين والإناث وبغض النظر عن المؤهل العلمي 9 اشهر ويجوز وفقا لمقتضيات المصلحة العامة تعديل تلك المدد وفقا للائحة التنفيذية للقانون.