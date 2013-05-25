أخبار عاجلة

ستاد مصر: الاتحاد يواجه طنطا فى لقاء الأهداف المشتركة -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الاتحاد وطنطا لمباراتهم معاً -
5 علامات تنذر بسرطان الثدي -
ضبط كميات من "الفسيخ" و"الرنجة" الفاسدة في حملة تموينية بدمياط -
صور| مخالفات بالجملة بدار أيتام «العندليب والفاجومي» في الشرقية -
توقيع مذكرة تعاون بين وزير البترول ونظيره الأردني في نقل خبرات الغاز -
الكهرباء: إضافة 6850 ميجاوات من طاقة الرياح و2879 من الشمس في 2022 -
شائعات اختطاف الأطفال تضرب قنا.. والأهالي يتوعدون المتسولين -
وزير الرى: تنفيذ 94% أعمال مشروع قناطر أسيوط الجديدة -
حكم نهائي.. إدراج عاكف وبديع والعريان والبلتاجي وآخرين بـ«قوائم الإرهاب» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. DMC

لجنة المرأة بـ"جبهة الإنقاذ" تجمع مئات التوقيعات لحملة "تمرد" من قرى ونجوع المنيا

Google+ Print
لجنة المرأة بـ"جبهة الإنقاذ" تجمع مئات التوقيعات لحملة "تمرد" من قرى ونجوع المنيا لجنة المرأة بـ"جبهة الإنقاذ" تجمع مئات التوقيعات لحملة "تمرد" من قرى ونجوع المنيا
شارك في وفد الجبهة إيناس مكاوي مؤسسة حركة بهية يامصر.. وأمينتا المرأة في "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي"

كتب : إسلام فهمي وخديجه العادلي السبت 25-05-2013 13:21

تمكنت لجنة المرأة في جبهة الإنقاذ من جمع مئات التوقيعات لحملة "تمرد" من قرى ونجوع محافظة المنيا.

وشارك في وفد الجبهة كل من إيناس مكاوي مؤسسة حركة بهية يامصر، والدكتورة منى منير أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، والدكتورة نادية عبدالوهاب أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تريزة سمير مؤسسة حملة راعي ضميرك وعضو الهيئة للحزب، والدكتورة سارة عبدالوهاب.

وقالت تريزة سمير، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن زيارة جبهة الإنقاذ الوطنى للقرى والنجوع بمحافظة المنيا لجمع توقيعات حملة تمرد لاقت نجاحا كبيرا، ليس فقط في جمع التوقيعات ولكن في مدى قبول المواطنين للحملة وإيمانهم بضرورة تغيير النظام الذي حرمهم من كافة حقوقهم.

a

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تواصل فعاليات الدورة الخامسة لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - تفاصيل إنطلاق المؤتمر العلمي لإتحاد الصيادلة العرب

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الأخبار - الخارجية تطلق تقرير خطة الإستجابة الإقليمية والصمود للاجئين السوريين

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة

الاخبار - رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة : مصر تبذل جهوداً كبيرة للحفاظ على إستقرار المنطقة