لجنة المرأة بـ"جبهة الإنقاذ" تجمع مئات التوقيعات لحملة "تمرد" من قرى ونجوع المنيا

شارك في وفد الجبهة إيناس مكاوي مؤسسة حركة بهية يامصر.. وأمينتا المرأة في "المصريين الأحرار" و"المصري الديمقراطي"

كتب : إسلام فهمي وخديجه العادلي السبت 25-05-2013 13:21

تمكنت لجنة المرأة في جبهة الإنقاذ من جمع مئات التوقيعات لحملة "تمرد" من قرى ونجوع محافظة المنيا.

وشارك في وفد الجبهة كل من إيناس مكاوي مؤسسة حركة بهية يامصر، والدكتورة منى منير أمينة المرأة بحزب المصريين الأحرار، والدكتورة نادية عبدالوهاب أمينة المرأة بالحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تريزة سمير مؤسسة حملة راعي ضميرك وعضو الهيئة للحزب، والدكتورة سارة عبدالوهاب.

وقالت تريزة سمير، عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، إن زيارة جبهة الإنقاذ الوطنى للقرى والنجوع بمحافظة المنيا لجمع توقيعات حملة تمرد لاقت نجاحا كبيرا، ليس فقط في جمع التوقيعات ولكن في مدى قبول المواطنين للحملة وإيمانهم بضرورة تغيير النظام الذي حرمهم من كافة حقوقهم.

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