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كورتوا يودع أتليتكو.. ومورينيو يحاول إغراء تشك بمنصب لامبارد

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كورتوا يودع أتليتكو.. ومورينيو يحاول إغراء تشك بمنصب لامبارد كورتوا يودع أتليتكو.. ومورينيو يحاول إغراء تشك بمنصب لامبارد

يستعد ثيبوت كورتوا حارس بلجيكا رقم 1 للتوجه إلى تشيلسي، وذلك بتوديع رفاقه وإدارة نادي أتليتكو مدريد.

تشيلسي قرر ألا يجدد إعارة حارسه الشاب كورتوا إلى أتليتكو مدريد الإسباني.

وسيعول تشيلسي على خدمات كورتوا في بداية الموسم، خاصة وأن حارسه الأخر بتر تشك مصاب بخلع في الكتف وسيغيب عن بعض مباريات البلوز في الدوري الإنجليزي.

والمشكلة أمام جوزيه مورينيو المدير الفني لتشيلسي، أن بتر تشك بعد التعافي لا يرغب في الجلوس بديلا، خاصة وأنه وهو في الـ32 لازال أمامه الكثير من الزمن حتى ينتهي أو ينخفض مستواه.

وبحسب (ESPN).. فإن مورينيو قرر أن يعرض على بتر تشك منصب القائد الثاني في الفريق، مساعدا لجون تيري.

هذا المنصب بات فارغا بعد رحيل فرانك لامبارد عن النادي، وكذلك أشلي كول.. ويأمل مورينيو في أن يحفز هذا المنصب بتر تشك ويجعله يستمر مع الفريق وينافس كورتوا.

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