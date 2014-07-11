أخبار عاجلة

الشيخ خالد الجندي: أنا اللي بتصدى لأعداء الوطن والأشرار -
الشيخان الجندي وعبد المعز يوضحان أنواع الكفر -
الشيخ خالد الجندي: المنافقين بيتعرفوا من كسلهم في صلاة الفجر والعشاء -
تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

آلان الزغبي يكشف عن مهمّة صحفيّة له مع بداية 2015

Google+ Print
آلان الزغبي يكشف عن مهمّة صحفيّة له مع بداية 2015 آلان الزغبي يكشف عن مهمّة صحفيّة له مع بداية 2015

الخميس 10-07-2014 22:29

في لقاء له عبر راديو أورينت، كشف الفنّان اللبناني آلان الزغبي عن تحضيره لعمل دراميّ مقبل، سيحمل اسم "مهمّة صحفيّة" مبدئياً، مشيراً إلى أنّ العمل سيكون جاهزاً للعرض خلال موسم دراما رمضان 2015. وقال الزّغبي إن "مهمّة صحفيّة" سيكون من إنتاجه، وهو عمل اجتماعيّ مودرن، يتضمّن بعض الاستعراض والأغاني.

ويطلّ الزّغبي خلال موسم دراما رمضان الحالي عبر مسلسل البيئة الشّاميّة "طوق البنات" للمخرج محمّد زهير رجب، ويلعب فيه دور "الكولونيل ميشيل"، الحاكم العسكري لدمشق في فترة الاحتلال الفرنسي.

وأشار الفنّان اللبناني، الذي درس التمثيل في فرنسا، إلى أنّه لم يواجه أيّ مشكلات خلال تصوير مشاهده في دمشق، موضحاً أنّه كان متخوّفاً في البداية قليلاً، ولكنّه عندما سافر إلى سوريا لم يشعر بأيّ خطورة، لا سيّما أنه صوّر في منطقة قريبة من الحدود اللبنانية، وأنّ الحواجز فقط شكّلت نوعاً من المضايقة بالنّسبة إليه.

من جهة ثانية، شجّع الزغبي ظاهرة التّعاون العربي المُشترك بين الدّول العربيّة على صعيد الدراما والغناء، لا سيّما أنّنا نحمل نفس التقاليد واللغة والعادات على حدّ قوله. وأضاف الزغبي القول إنّ الفن رسالة اجتماعيّة وثقافية قبل أيّ شيء، لافتاً إلى أنّ هذه الأعمال يجب أن تعكس المحبّة وتبتعد عن الأجندات السياسيّة.

وتحدّث الفنّان اللّبناني عن تجربته الفنيّة في ، فقال: "منذ بداية تخرّجي وعودتي من فرنسا، اتّجهت إلى مصر، وعملت هناك لمدة عشر سنوات"، مشدّداً على أنّ في مصر ثمّة احتضاناً حقيقياً للفنّان العربي.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

رئيس الوزراء: مصر تستضيف اللاجئين دون إقامة معسكرات

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

عفت السادات: كلمة ترامب تؤكد تقارب وجهات النظر بين مصر وأمريكا

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

لغز اللوحات المعدنية الخاصة بالسيارات في مصر: «اعرف معنى حروف وأرقام لوحة عربيتك»

حجم إنتاج مصر من الاسماك

حجم إنتاج مصر من الاسماك