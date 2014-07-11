آلان الزغبي يكشف عن مهمّة صحفيّة له مع بداية 2015

في لقاء له عبر راديو أورينت، كشف الفنّان اللبناني آلان الزغبي عن تحضيره لعمل دراميّ مقبل، سيحمل اسم "مهمّة صحفيّة" مبدئياً، مشيراً إلى أنّ العمل سيكون جاهزاً للعرض خلال موسم دراما رمضان 2015. وقال الزّغبي إن "مهمّة صحفيّة" سيكون من إنتاجه، وهو عمل اجتماعيّ مودرن، يتضمّن بعض الاستعراض والأغاني.

ويطلّ الزّغبي خلال موسم دراما رمضان الحالي عبر مسلسل البيئة الشّاميّة "طوق البنات" للمخرج محمّد زهير رجب، ويلعب فيه دور "الكولونيل ميشيل"، الحاكم العسكري لدمشق في فترة الاحتلال الفرنسي.

وأشار الفنّان اللبناني، الذي درس التمثيل في فرنسا، إلى أنّه لم يواجه أيّ مشكلات خلال تصوير مشاهده في دمشق، موضحاً أنّه كان متخوّفاً في البداية قليلاً، ولكنّه عندما سافر إلى سوريا لم يشعر بأيّ خطورة، لا سيّما أنه صوّر في منطقة قريبة من الحدود اللبنانية، وأنّ الحواجز فقط شكّلت نوعاً من المضايقة بالنّسبة إليه.

من جهة ثانية، شجّع الزغبي ظاهرة التّعاون العربي المُشترك بين الدّول العربيّة على صعيد الدراما والغناء، لا سيّما أنّنا نحمل نفس التقاليد واللغة والعادات على حدّ قوله. وأضاف الزغبي القول إنّ الفن رسالة اجتماعيّة وثقافية قبل أيّ شيء، لافتاً إلى أنّ هذه الأعمال يجب أن تعكس المحبّة وتبتعد عن الأجندات السياسيّة.

وتحدّث الفنّان اللّبناني عن تجربته الفنيّة في مصر، فقال: "منذ بداية تخرّجي وعودتي من فرنسا، اتّجهت إلى مصر، وعملت هناك لمدة عشر سنوات"، مشدّداً على أنّ في مصر ثمّة احتضاناً حقيقياً للفنّان العربي.