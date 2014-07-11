أصابع زينب

المقادير

للقطر

1/3 كوب أو 70 غ من السكر

1 كوب أو 250 مل من الماء

3 حبات من الهال الأخضر

1 ملعقة طعام من دقيق الذرة

½ كوب أو 125 مل من الماء البارد

1 ملعقة طعام من عصير الحامض

للحشوة:

1 علبة أ حليب المكثف المحلى

1½ كوب من الماء

¾ كوب أو 100 غ من دقيق الذرة

300 غ من جبنة الكريما

40 حبة من رقائق عجينة السمبوسك

لإغلاق العجينة:

2 ملاعق طعام من الدقيق العادي

4 ملاعق كبيرة من الماء

1 كوب من زيت القلي النباتي

1. لتحضير القطر: يُضاف السكر إلى كوب من الماء وأقران الهال في قدر. تُغلى المكونات وتُحرّك على نار هادئة لمدّة 6-8 دقائق. تُذوّب الملعقة الكبيرة من نشا الذرة في ½ كوب المتبقّي من الماء البارد وعصير الليمون الحامض وتُضاف إلى السكر والماء المحرّكة على نار هادئة. تُحرّك المكوّنات بانتظام لمدّة دقيقتين على النار حتى يسمك القطر ويوضع جانباً ليبرد.

2. لتحضير الحشوة: يوضع حليب نستله المكثف المحلّى والماء ودقيق الذرة في قدر كبير وتُترك المكوّنات لتغلي مع التحريك المستمرّ حتى تسمك الصلصة. تُضاف الجبنة القشدية وتُحرّك. تُترك جانباً لتبرد في حرارة معتدلة.

3. على سطح نظيف، توضع أوراق السمبوسك وتُضاف ملعقة كبيرة من حشوة الجبنة في الوسط وتُطوى الأطراف وتُلفّ لتشكيل إصبع رفيع. تُغلق العجينة بمزيج من الدقيق والماء. تُكرّر العملية نفسها مع الأوراق المتبقية والحشوة.

4. قبل التقديم، تُقلى اللفافات بمجموعات في الماء الساخن لبضع دقائق أو حتى تسمرّ.يسكب عليها القطر وتُقدّم.