الشوط الثاني - الزمالك 0-0 حرس الحدود.. الأبيض يهدر فرصة

تابعوا معنا التغطية الحية لمباريات دور الثمانية لكأس مصر بين الزمالك وحرس الحدود على استاد الإسكندرية.
ق55: مؤمن زكريا يرسل عرضية جميلة من ناحية اليمين إلى محمد عبد المجيد، ولكن دفاع الحدود يحولها لركنية.
ق49: الزمالك يهدر فرصة خطيرة، رأسية من محمد عبد المجيد سقطت على خط المرمى وأمسكها محمد نادر حارس الحدود.
انتهى الشوط الأول بين الزمالك وحرس الحدود بالتعادل السلبي بين الفريقين بعدما تبادلا السيطرة على مجريات الـ45 دقيقة الأولى.
ضغط الزمالك في الدقائق العشر الأولى وكاد يتقدم عن طريق محاولات لأحمد علي وأوباما.
عاد الحدود للمباراة في الدقيقة 20 وهدد مرمى الزمالك برأسية خطيرة عن طريق محمد حليم.
يسعى الزمالك لتحقيق الفوز للتمسك بالتتويج بالبطولة التي يحمل لقبها بعد خسارة لقب الدوري الممتاز.
بينما يأمل حرس الحدود في تحقيق المفاجأة وإقصاء حامل اللقب.
المباراة مذاعة على قناة نايل سبورت الأرضية