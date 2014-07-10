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فيديو.. «القسام» تطلق «العصف المأكول» ضد إسرائيل: المعركة طويلة

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أطلقت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية «حماس»، اسم «العصف المأكول» على المعركة، التي تخوضها ضد جيش الاحتلال الإسرائيلي، حسبما أفادت على موقعها الإكتروني.

وأصدرت «القسام» بيانًا، مساء الخميس، ذكرت خلاله أنه «ليعلم العالم أجمع أن شعبنا قد أعلن ثورة عارمة في القدس والضفة والداخل المحتل وقطاع غزة»، حسبما جاء على لسان المتحدث باسمها في كلمة تليفزيونية أذاعتها قناة «الأقصى» الفضائية.

واختتمت: «نؤكد أننا قد أعددنا أنفسنا لمعركة طويلة جدًا ليست كما يقول بعض قادته لأسبوع أو لـ10 أيام بل لأسابيع طويلة وطويلة جدًا».

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