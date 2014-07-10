بان كي مون يعين دي ميستورا وسيطًا جديدًا في سوريا

عين الأمين العام للأمم المتحدة، بان كي مون، الخميس، المسؤول المخضرم بالمنظمة الدولية ستفان دي ميستورا المبعوث الخاص السابق للأمم المتحدة في أفغانستان والعراق وسيطا دوليا جديدا لمحاولة إنهاء الحرب الأهلية في سوريا.

وكان دبلوماسيون طلبوا عدم نشر أسمائهم قد أكدوا، الأربعاء، تعيين دي ميستورا خلفا للدبلوماسي الجزائري المخضرم الأخضر الإبراهيمي الذي استقال يوم 31 مايو.

وعمل «دي ميستورا» الذي يحمل جنسيتي إيطاليا والسويد مع الأمم المتحدة في الصومال والشرق الأوسط والبلقان ونيبال والعراق وأفغانستان على مدى الأعوام الثلاثين السابقة. وعمل في أحدث مهامه مبعوثا للأمم المتحدة في أفغانستان في 2010-2011 .