الحماية المدنية بالبحر الأحمر تسيطرعلي​ حريق خط نقل بترول برأس غارب‎

أكدت مصادر أمنية بالبحر الأحمر، أن سيارات الحماية المدنية برأس غارب وعدد من سيارات الإطفاء من شركات البترول انتقلوا إلي موقع اشتعال النيران بأحد خطوط نقل البترول الخام بمنطقة الكيلو 10 جنوب رأس غارب للسيطرة علي الحريق واطفاءه .

وأضافت المصادر أن النيران اشتعلت عقب الإفطار وانتقلت قيادات البحث الجنائي برأس غارب لموقع الحريق لبيان أسبابه،وعما إذا كان جنائي من عدمه.

كان أحد خطوط​​ نقل البترول الخام القادم من منطقة جبل الزيت شمال الغردقة والمنتهي شمال رأس غارب قد اشتعلت به النيران مساء اليوم، ولم يتم الكشف عن الأسباب .