الشرطة تفرق مسيرة إخوانية بالغاز المسيل للدموع بالبحيرة‎

قامت قوات أمن البحيرة، بإطلاق الغاز المسيل للدموع، لتفريق مسيرة إخوانية بمدينة أبو المطامير، وتمكنت من إلقاء القبض على العشرات من المشاركين فيها، وتم إطلاق سراح عدد من الفتيات المشاركات فى المسيرة.

كان أعضاء بجماعة الاخوان بمدينة أبو المطامير، قد نظموا مسيرة مساء اليوم الخميس، رددوا خلالها هتافات ضد الجيش و الشرطة، وطالبوا بعودة الرئيس المعزول، كما رفعوا شعار رابعة و صور المعزول.

وقام عدد من الأهالى بالاشتباك مع المسيرة و تم تبادل إلقاء الحجارة و قامت قوات الشرطة باطلاق الغاز المسيل للدموع لتفريق المسيرة،وتم القاء القبض على العشرات من المشاركين فيها بينهم عدد كبير من الفتيات.

وتم التحفظ على المقبوض عليهم بمركز شرطة أبو المطامير، وقررت القيادات الأمنية، إطلاق سراح الفتيات المقبوض عليهن، ويتم حاليا فحص باقى المقبوض عليهم قبل العرض على النيابة العامة .