“هاغل” : الجهاديين العراقيين يمثلون تهديداً على الولايات المتحدة وأوروبا

اعتبر وزير الدفاع الأمريكي تشاك هاغل، أن الجهاديين السنة الذين احتلوا مؤخراً مناطق واسعة من العراق يمثلون خطراً على الشرق الأوسط وأوروبا والولايات المتحدة.

وقال “هاغل” خلال زيارة قام بها إلى قاعدة بحرية في ولاية جورجيا بجنوب شرق الولايات المتحدة يوم الأربعاء 9 يوليو: “لن نخدعكم حيال هذا الأمر. ولا يجوز أن ينخدع أحد في الكونغرس بهذا الخصوص. الجهاديون يشكلون خطراً على بلادنا”.

وأضاف وزر الدفاع الأمريكى أن الجهاديين، وخصوصا التابعين لـ “الدولة الإسلامية” هم “قوة متطورة ومتحركة ومنظمة وممولة بشكل جيد وكفوءة”، موضحاً أنهم يمثلون “تهديدا لحلفائنا في الشرق الأوسط وفي أوروبا”.