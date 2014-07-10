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«الجهاد الإسلامي» تقصف تل أبيب ومقر الكنيست بالقدس المحتلة بخمسة صواريخ

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أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي» في فلسطين مساء الخميس أنها قصفت تل أبيب ومبنى الكنيست الإسرائيلي بالقدس المحتلة بخمسة صواريخ بعيدة المدى من طراز «براق 70 » في إطار معركة «البنيان المرصوص» التي أطلقتها ردا على العدوان الإسرائيلي ضد قطاع غزة.

وقالت «سرايا القدس»، في بيان عسكري، إن الوحدة الصاروخية التابعة لـ«السرايا» تمكنت بعد عصر الخميس من قصف الكنيست الإسرائيلي بالقدس المحتلة، ومدينة تل أبيب بخمسة صواريخ «براق 70»، واعترف العدو بسقوطهم، ودوت صفارات الإنذار بالمدينتين وهرب المستوطنون إلى الملاجئ.

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