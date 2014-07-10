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هيفاء وهبي وميريام فارس تتنافسان على عرش الأناقة في رمضان

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هيفاء وهبي وميريام فارس تتنافسان على عرش الأناقة في رمضان هيفاء وهبي وميريام فارس تتنافسان على عرش الأناقة في رمضان

الخميس 10-07-2014 16:15

تتنافس النجمتان هيفاء وهبي وميريام فارس على لقب النجمة الأكثر أناقة في رمضان بإطلالاتهما المختلفة في المسلسلات الرمضانية، فقد ظهرت هيفاء وهبي كبطلة مسلسل "كلام على ورق" بينما كانت ميريام فارس نجمة مسلسل "اتهام". 

على الصورة الإعلانية لمسلسل "اتهام" ظهرت ميريام فارس متألقة بفستان أحمر بتصميم ناعم وأنيق، وفي المؤتمر الصحفي الخاص به كانت متألقة بفستان قصير مميز بطبعات ناعمة، كما حافظت على بساطة إطلالاتها في حلقات المسلسل، من ناحية أخرى كانت إطلالة هيفاء وهبي على "بوستر" مسلسلها "كلام على ورق" محاكية لدورها فيه بلوك عملي ومريح، فقد ظهرت ببنطلون جينز مع قميص مزين بطبعة المربعات، أما في الحلقات فقد كانت متألقة بإطلالات جميلة وجذابة كعادتها. 

ولا يمكن أن ننسى إطلالة النجمة هيفاء وهبي بفستان زفاف رائع من تصميم الشاب اللبناني شربل زوي في حلقات مسلسلها، حيث أبهرت به المتابعين على الشبكات الاجتماعية. 

شاهدي معنا إطلالات النجمتين، واختاري الأجمل بينهما.

 

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