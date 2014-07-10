أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. أونا

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل بالمنيا‎

Google+ Print
إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل بالمنيا‎ إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل بالمنيا‎

صورة أرشيفية

لقي 4 أشخاص إصابتهم في حادث سير أثناء استقلالهم لتوك توك بوسط مدينة بني مزار أمام محطة السكك الحديد .

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بوقوع حادث سير بالقرب من محطة السكة الحديد ببني مزار .

وبالفحص تبين انقلاب توك توك بقيادة عمرو سيد عبد الرحمن 20 سنه حالته خطيرة، تم نقله لمستشفي المنيا الجامعي، كما أصيب 3 أخرين من ركابه تم نقلهم لمستشفى بني مزار العام بعد أن تسببت سيارة نقل في اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى ﻻنقلابه أسفلها وإصابة مستقليه .

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا