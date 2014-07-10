إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين توك توك وسيارة نقل بالمنيا‎

لقي 4 أشخاص إصابتهم في حادث سير أثناء استقلالهم لتوك توك بوسط مدينة بني مزار أمام محطة السكك الحديد .

تلقي اللواء أسامة متولي مدير أمن المنيا إخطاراً من العميد هشام نصر مدير البحث الجنائي بوقوع حادث سير بالقرب من محطة السكة الحديد ببني مزار .

وبالفحص تبين انقلاب توك توك بقيادة عمرو سيد عبد الرحمن 20 سنه حالته خطيرة، تم نقله لمستشفي المنيا الجامعي، كما أصيب 3 أخرين من ركابه تم نقلهم لمستشفى بني مزار العام بعد أن تسببت سيارة نقل في اختلال عجلة القيادة بيد السائق مما أدى ﻻنقلابه أسفلها وإصابة مستقليه .