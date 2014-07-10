حافظي على صحّة عينيك ونضارتهما في شهر الصيام

نقص السوائل وعدم تناول الماء طوال اليوم يُعدُّ شيئاً غير جيِّد للبشرة أو للعينين أو للجسم بشكل عام، كما أنَّ عدم تناولك الطعام الصحي في النهار يتسبّب في العديد من المشاكل لجسمك وبشرتك وعينيك؛ لذا، يقدّم لك «سيدتي نت» العديد من النصائح المهمَّة التي يجب عليك اتباعها لتحصلي على جسم صحي وقويّ وعينين رائعتين صحيّتين.

لتحافظي على صحّة عينيك وسلامتهما خلال شهر رمضان، عليك اتّباع هذه النصائح، ومنها:

ـ أولاً: يجب عليك ألا تتعرّضي لأشعة الشمس في أوقات الصيام، حتى لا تفقدي سوائل جسمك، وذلك لتحافظي على السوائل الموجودة في الدم لديك.

ـ حاولي أن تتناولي كميّات كبيرة من السوائل، مثل العصائر والمياه الطبيعيَّة في وقت الإفطار، حتى لا تؤثر قلّتها في أنسجة عينيك. فأغلب تكوين العيون يعتمد على السوائل. ويوصي أطباء العيون بضرورة تناول كميّات متوازنة من الفيتامينات المختلفة، منها فيتامين «أ»، وفيتامين «سي». ويجب على مرضى السكّري ألا يكثروا من تناول السكّريات والنشويات، لأنَّ عدم انتظام السكّر وارتفاعه يؤثران بشكل كبير في شبكيَّة العين ويُسبب لها نزيفاً وارتشاحاً.

ـ تناولي الفاكهة الطازجة والخضر في أوقات السحور والإفطار، كما يجب أن تتجنّبي الأطعمة المالحة التي تتسبّب في شعورك بالعطش طوال فترة النهار. وتجنّبي أيضاً الأطعمة الزائد سكّرها، وحاولي أن تكون وجبتك منها خفيفة قدر الإمكان.

ـ قطرات العين: يُمكن أن يُساعد استخدام قطرات العين، عندما لا تنتج العين ما يكفي من الدموع؛ فجفاف العين يؤدّي إلى الحكّة، والتعب، والاحمرار. ويُمكن الحصول على قطرات العين من دون وصفة طبيَّة. لكن تجنّبي استخدامها أكثر من 4 مرَّات يومياً، لأنَّ الجرعات العالية تفاقم مشكلة جفاف العين.

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