أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. سيدتي

الصّور الأولى لـ عبّاس النوري من مسلسله الجديد

Google+ Print
الصّور الأولى لـ عبّاس النوري من مسلسله الجديد الصّور الأولى لـ عبّاس النوري من مسلسله الجديد

الخميس 10-07-2014 16:44

يستمر الفنّان السّوريّ عبّاس النّوري خلال شهر رمضان، بتصوير مشاهده في مسلسله الجديد "شهر زمان"، للمخرج السّوري زهير قنوع.
"شهر زمان"، هو شهر من عمر مجموعة من الشخصيات التي تعيش في دمشق اليو،م بكل التّناقضات الحاصلة وسط جنون العنف والإرهاب والجنون، شيّب وشباب، والجميع يعيش مزيجاً من الألم والحزن والإصرار على البقاء والحياة.

ويشارك في العمل إلى جانب عبّاس النوري، ديمة قندلفت، ميسون أبو أسعد، سعد مينا، وائل رمضان، مديحة كنيفاتي، تولين البكري، خالد القيس، علاء القاسم.
مسلسل "شهر زمان" عمل اجتماعي مودرن كتب نصه ويخرجه زهير قنوع، وهو من إنتاج مؤسسة الإنتاج التّلفزيوني والإذاعي وشركة قبنض للإنتاج الفني.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

سيدتي