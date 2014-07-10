الصّور الأولى لـ عبّاس النوري من مسلسله الجديد

يستمر الفنّان السّوريّ عبّاس النّوري خلال شهر رمضان، بتصوير مشاهده في مسلسله الجديد "شهر زمان"، للمخرج السّوري زهير قنوع.

"شهر زمان"، هو شهر من عمر مجموعة من الشخصيات التي تعيش في دمشق اليو،م بكل التّناقضات الحاصلة وسط جنون العنف والإرهاب والجنون، شيّب وشباب، والجميع يعيش مزيجاً من الألم والحزن والإصرار على البقاء والحياة.

ويشارك في العمل إلى جانب عبّاس النوري، ديمة قندلفت، ميسون أبو أسعد، سعد مينا، وائل رمضان، مديحة كنيفاتي، تولين البكري، خالد القيس، علاء القاسم.

مسلسل "شهر زمان" عمل اجتماعي مودرن كتب نصه ويخرجه زهير قنوع، وهو من إنتاج مؤسسة الإنتاج التّلفزيوني والإذاعي وشركة قبنض للإنتاج الفني.