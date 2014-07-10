الرئاسة الفلسطينية تشكر السيسى على فتح معبر رفح أمام جرحى غزة

تقدمت الرئاسة الفلسطينية اليوم الخميس، بالشكر لجمهورية مصر العربية على استجابتها للطلب الفلسطيني بفتح معبر رفح لإدخال المساعدات الطبية والإنسانية ونقل الجرحى من قطاع غزة إلى المستشفيات المصرية.

وقال مستشار الرئيس لشؤون العلاقات الإسلامية محمود الهباش، إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي استجاب فورا لطلب الرئيس محمود عباس خلال الاتصال الهاتفي الذي جرى بينهما بفتح معبر رفح، وبذل الجهود المطلوبة لوقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني. .

ونقلت وكالة أنباء وفا الفلسطينية عن الهباش قوله : “نشكر لمصر هذه المواقف القومية التي تعبر عن أصالة الشعب المصري ووطنية القيادة المصرية، واستجابتها لجميع احتياجات الشعب الفلسطيني، خاصة في مثل هذه المواقف الصعبة التي يمر بها أبناء شعبنا.”