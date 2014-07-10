أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 103 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء بسوهاج‎

Google+ Print
ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 103 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء بسوهاج‎ ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 103 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء بسوهاج‎

سولار مهرب- أرشيفية

تمكنت قوات الأمن بمحافظة سوهاج، من ضبط صاحب محطة وقود قام بالتصرف في 103.500 الف لتر سولار بالسوق السوداء .

وردت معلومات لإدارة مباحث بمديرية امن سوهاج أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعــو عادل عبد الواحد الشريف – صاحب محطة بنزين ( عدلي الشريف ) بناحية دائرة قسم ثاني سوهاج – وكيل الجمعية التعاونية للبترول بالتلاعب فى كميات من السولار المدعم المنصرفه للمحطـة خاصته وبيعهــا فى السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات، وبفحص الكميات الواردة من الشركة لتلك المحطة على الاخطارات المقدمة منه لحساب الوارد والمنصرف من المواد البترولية، تبين قيام صاحب المحطة بالتصرف فى كميات من السولار المدعم وبيعهـا فى الـسوق السوداء لتحقيق أربــاح غير مشروعة حيث قـام بالتصرف فى 103.500  لتر ســولار مدعم .

وبمواجهـة المتهم بمـا أسفر عنه الضبط اعترف بقيامـه بالتصرف فى تلك الكميات وبيعها فى السوق السوداء بقصد التربح وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4963 جنح قسم ثاني سوهاج لسنة 2014م، وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

بالصور- تفاقم أزمة "بقالي التموين" عقب توقف ماكينات الصرف

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

وزارة الزراعة والتموين تطرحان أسماك بأسعار مخفضة لمواجهة الغلاء

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

البوري بـ36 والبلطي بـ16.. التموين والزراعة تطرحان الأسماك بأسعار مخفضة

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ

التموين: لا زيادة في أسعار اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية والمنافذ