ضبط صاحب محطة وقود لبيعه 103 آلاف لتر سولار بالسوق السوداء بسوهاج‎

تمكنت قوات الأمن بمحافظة سوهاج، من ضبط صاحب محطة وقود قام بالتصرف في 103.500 الف لتر سولار بالسوق السوداء .

وردت معلومات لإدارة مباحث التموين بمديرية امن سوهاج أكدتها التحريات السرية مفادها قيام المدعــو عادل عبد الواحد الشريف – صاحب محطة بنزين ( عدلي الشريف ) بناحية دائرة قسم ثاني سوهاج – وكيل الجمعية التعاونية للبترول بالتلاعب فى كميات من السولار المدعم المنصرفه للمحطـة خاصته وبيعهــا فى السوق السوداء.

وعقب تقنين الإجراءات، وبفحص الكميات الواردة من الشركة لتلك المحطة على الاخطارات المقدمة منه لحساب الوارد والمنصرف من المواد البترولية، تبين قيام صاحب المحطة بالتصرف فى كميات من السولار المدعم وبيعهـا فى الـسوق السوداء لتحقيق أربــاح غير مشروعة حيث قـام بالتصرف فى 103.500 لتر ســولار مدعم .

وبمواجهـة المتهم بمـا أسفر عنه الضبط اعترف بقيامـه بالتصرف فى تلك الكميات وبيعها فى السوق السوداء بقصد التربح وتحقيق أرباح غير مشروعة.

وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4963 جنح قسم ثاني سوهاج لسنة 2014م، وتم العرض على النيابة العامة للنظر والتصرف.