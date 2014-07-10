مستشفيات جامعة قناة السويس تعلن الطوارئ لاستقبال مصابي غزة

أعلنت مستشفيات جامعة القناة بالإسماعيلية حالة التأهب القصوى لوصول أي مصابين من ضحايا القصف الإسرائيلي على غزة.

وقال الدكتور أمجد مطر، مدير المستشفيات، في تصريحات لـ«المصري اليوم» إنه تم إلغاء الإجازات واستدعاء الاستشاريين والأساتذة وإنشاء غرفة متابعة لتلقي بلاغات وإخطارات المصابين المحولين من مستشفيات شمال سيناء.

وأضاف أن مستشفى الجامعة يعمل بكامل طاقته بعد إغلاق مستشفى الإسماعيلية العام لإجراء إصلاحات به، وأشار محسن قرقر، مدير العلاقات العامة بالمستشفيات، إلى أنه لم يصل مصابون للمستشفى من غزة حتى الآن، وأن المستشفي لديه الخبرات الكافية لمواجهة حالات القصف من واقع أحداث العدوان الإسرائيلي السابق علي غزة، والذي استقبل فيه المستشفى عشرات المصابين قبل نحو 4 سنوات.