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لجنة بـ"أبو زعبل" لامتحان سجين فى شهادة الدبلوم الصناعى

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لجنة بـ"أبو زعبل" لامتحان سجين فى شهادة الدبلوم الصناعى لجنة بـ"أبو زعبل" لامتحان سجين فى شهادة الدبلوم الصناعى

أدى اليوم 43 ألفا و266طالبا وطالبة بالدبلومات الفنية المختلفة، "الصناعية والزراعية والتجارية بالقليوبية"، امتحان مادة اللغة العربية فى اليوم الأول للامتحانات.

من جانبه، أكد أحمد موسى، وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، أن عدد الطلاب الذين أدوا الامتحان بلغ 43 ألفا و266 طالبا منهم 23588 من الدبلوم الصناعى بعدد اللجان 39 لجنة، منهم لجنة واحدة بسجن أبو زعبل لوجود طالب واحد، و8631 طالبا بالدبلوم التجارى فى 35 لجنة و2047 طالبا بالدبلوم الزراعى داخل 9 لجان.

من جانبهن تفقد اليوم يوسف سليمان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالقليوبية، سير الامتحانات بمدرسة بنها الصناعية وبنها الزراعية والفنية بنات ببنها وإدارة شبرا الخيمة وشبين القناطر.

وأكد موسى أنه لا توجد أى شكاوى من الامتحانات، وأنه تم توفير الجو المناسب للطلاب والمراقبين داخل اللجان الفرعية والعامة والاستراحات الخاصة بالمراقبين، وتابع أن اللجان المتابعة تقوم برصد أى مخالفات أو سلبيات لتتداركها فى الأيام القادمة.

وأوضح وكيل مديرية التربية والتعليم أن كافة اللجان تم تزويدها بالمياه المثلجة والمراوح للتغلب على حرارة الجو.

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مصر 365