إيلي صعب... إبداع على إبداع!

بات من البديهيات أن يرافق عروض المصمم اللبناني العالمي إيلي صعب عنصر الإبداع. فلا أحد منا لا يتوقع، بل ينتظر، مجموعته الجديدة التي لن تخرج عن معاييره الثابتة القاضية بإبراز أنوثة المرأة بأبهى صورة. فمن بين ثرايا الكريستال المتلألئة والضخمة، ومن أعمدة قصر باريس في شارع "كومبون الباريسي" خطت عارضات ايلي صعب خطوات الأميرات بفساتين سهرة كادت تخطف بريق ثرايا هذا القصر. فساتين كلها تطريزات بالترتر وأحجار سواروفسكي وحبات اللؤلؤ الدائرية التي كانت نجمة هذا العرض.

وكعادته، يبرهن المصمّم إيلي صعب أنه يتحكم بأسرار الخياطة الراقية وقواعدها. فكل فستان من فساتين العرض ينمّ عن قدرة إبداعية، وتحكّم كبير بكل ما تعشقه المرأة، سواء في اختياره للقصات الأنثوية التي جاءت قريبة من الجسم، أو الأقمشة الفاخرة من الدانتيل والتول، والقماش ذي الألوان المتدرجة وحرير "الدوشيز"...

ومرة أخرى يثبت إيلي صعب أنه تربّع على قلوب كل نساء العالم على اختلاف أذواقهن. فرغم طغيان التطريزات التي تعتبر العامل المشترك في كل عروضه، والخلطة السحرية التي يتحكّم بها من دون منازع، فإن التمعن في كل فستان يظهر تميّزه بتفاصيل خاصة به.

تنوّعت المجموعة بين الفساتين الطويلة ذات الأسفل المنتفخ، وتلك ذات الأطراف المتدلية والمطرزة بخيوط الحرير، والفساتين القصيرة الدائرية التي تميّزت بالخصر النحيف والأكمام الطويلة، فضلاً عن فساتين البوستييه. مجموعة غنيّة وتصاميم مبهرة، يخاطب من خلالها المصمم أنوثة المرأة.

لوحة الألوان جاءت غنيّة كالعادة، فهو أفضل من يتحكم في اختيار التدرجات الساحرة، حيث وازن بشكل ذكي الالوان الهادئة ذات تدرجات الباستيل والألوان الصارخة التي تراوحت ما بين الاحمر الكرمن Rouge Carmin والازرق الثلجيbleu glacier ، بالإضافة الى لمسات الأبيض والبيج والزهري والأخضر المائي والاسود...

ختم إيلي صعب عرضه الباريسي بفستان عروس ساحر صنع من التول الابيض، وطُرّز بخيوط الحرير ورسومات وردية كبيرة الحجم زيّنت بحبات من اللؤلؤ الأبيض وأحجار سواروفسكي. وكما هي العادة في نهاية كل عرض من عروض إيلي صعب المتميّزة، انتابنا الشعور نفسه وكأننا عشنا حلماً جميلاً لا نريده أن ينتهي...