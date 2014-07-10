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جامعة المنيا تفوز بجائزتى وزارة الشباب فى البرمجيات والبحث العلمى

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جامعة المنيا تفوز بجائزتى وزارة الشباب فى البرمجيات والبحث العلمى جامعة المنيا تفوز بجائزتى وزارة الشباب فى البرمجيات والبحث العلمى

جامعة المنيا

فازت جامعة المنيا فى مسابقة الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية بوزارة الشباب ببحثين على مستوى الجامعات فى المركز الخامس والسابع فى مجال البرمجيات والبحث العلمى حيث فازت الطالبة شاهيناز مرسى توفيق كلية الإعلام  بالتعليم المفتوح بالمركز الخامس وجائزه مالية قدرها 3 آلاف جنيها، كما فازت الطالبة لمياء عبدالرحمن حسن من كلية السياحة والفنادق بالمركز السابع وجائزه مالية قدرها 2000  جنيه .

وأوضح الدكتور أحمد نعمان نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب أن المسابقه جاءت فى إطار التعاون المشترك بين الجامعة ووزارة الشباب الممثلة فى الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية والتى شاركت فيها جامعات وحققت الجامعة هذين المركزين وأضافت بأن الجامعة تقدم كافه الإمكانيات فى مساعدة الطلاب المتميزين للإشتراك فى مثل هذه المسابقات من نادى العلوم بالإدارة العامة لرعاية الشباب .

وأوضح عاطف عبدالحميد بأن الطالبتان سيتم تكريمهم يوم 24 يوليو الجارى من وزارة الشباب عقب حفل الأفطار.

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