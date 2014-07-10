مسلحون مجهولون يغتالون احد عناصر القوات الخاصة ببنغازي

اغتال مسلحون مجهولون اليوم الخميس أحد عناصر القوات الليبية الخاصة (الكتيبة 21 الصاعقة) بإطلاق الرصاص عليه ، فأردوه قتيلا في الحال بمنطقة البركة ببنغازي.

وقال الناطق الرسمي بأسم القوات الخاصة الليبية ببنغازي ميلود الزوي، في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم، “إن مسلحين مجهولين يستقلون سيارة استهدفوا أحد عناصر القوات الخاصة “الكتيبة 21 صاعقة” يدعى حسونة الجبالي بإطلاق الرصاص عليه بمنطقة البركة ببنغازي ما أدى إلي مقتله في الحال”.

وأضاف الزوي أن السيارة لاذت بالفرار ، مشيرا إلي انه تم إبلاغ الجهات المختصة للتحقيق في الحادث.

يذكر أن رجال الشرطة والجيش فى ليبيا من العناصر المستهدفة من قبل التشكيلات المسلحة في بنغازي التي تشهد أعمال عنف واغتيالات منذ فترة طويلة.

أ ش أ