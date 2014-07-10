ضبط تشكيل عصابي لسرقة السيارات في البحيرة‎

تمكنت مباحث البحيرة، من ضبط تشكيل عصابى بمركز الدلنجات تخصص فى سرقة السيارات عن طريق المفتاح المصطنع،وأرشد المتهمون عن 11 سيارة قاموا بسرقتها.

تلقى اللواء محمد طاحون مدير أمن البحيرة،معلومات من اللواء أشرف عبد القادر مدير إدارة البحث الجنائى عن قيام كلا من(زين العابدين.م.ا-35 عاما-عاطل)و(حسن.ر.ح-20 عاما-عاطل)و(حسن.ش.ع-22 عاما) مقيمين بمحافظة أسيوط،بالاشتراك مع(عبد المنعم.ع.ا-35 عاما)مقيم بمركز أبو المطامير بتكوين تشكيل عصابى يتزعمه الأول،تخصص فى سرقة السيارات عن طريق المفتاح المصطنع،ويمارسون نشاطهم فى محافظة البحيرة و المحافظات المجاورة.

تم تقنين الإجراءات و إلقاء القبض على جميع المتهمين عدا الرابع و ضبط سيارة مملوكة للمتهم الأول يتم استخدامها فى ارتكاب السرقات.

اعترف المتهمون بارتكاب 11 واقعة سرقة سيارات،و أرشدوا عنها و قامت المباحث بضبطها.

تم إبلاغ النيابة العامة للتحقيق مع المتهمين،وتواصل المباحث جهودها للقبض على المتهم الهارب .