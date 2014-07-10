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الجيش الثالث يدفع بـ30 سلعة جديدة مخفضة للمواطنين بالسويس

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الجيش الثالث يدفع بـ30 سلعة جديدة مخفضة للمواطنين بالسويس الجيش الثالث يدفع بـ30 سلعة جديدة مخفضة للمواطنين بالسويس

صورة أرشيفية

أعلن مسئولو منفذ توزيع الجيش الثالث بمنطقة السلام بالسويس أنهم قاموا بدفع 30 سلعة جديدة بالمنفذ ” هيبر بدر ” ما بين سلع غذائية مجمدة وفاكهة وسكر ولحوم ومواد تموينية وأخري بأسعار مخفضة للمواطنين تنفيذا لتعليمات القيادة العليا للقوات المسلحة بتقديم سلع للمواطنين بأسعار منخفضة وضد استغلال البائعين للاأوضاع عقب رفع الوقود.

وقال مصدر عسكري إن الاقبال على هيبر بدر الخاص بالجيش الثالث غير مسبوق قبل وخلال شهر رمضان ، موضحاً أن الجيش الثالث يدفع دائما بسلع مخفضة وسعرها فى متناول الجميع للمواطنين ضمن الدور المجتمعي للقوات المسلحة .

من جانبها، تقدمت القوي السياسية بالسويس الشكر للقوات المسلحة وخاصة الجيش الثالث الميداني على مجهوداتهم فى رفع المعاناة عن شعب السويس .

وقال علي أمين القيادي بحزب الوفد والمتحدث الاعلامي باسم جبهة الانقاذ أن الجيش الثالث لا يتأخر عن التواصل مع المواطنين وتقديم لهم سلع فى متناول الجميع ضمن الدور الكبير الذى تقوم به القوات المسلحة فى جميع المجالات مقدما الشكر لقائد الجيش الثالث والفريق أول صدقي صبحي وزير الدفاع وجميع مسئولو وقيادات القوات المسلحة.

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