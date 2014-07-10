الصحة :30 سيارة إسعاف برفح لنقل الجرحى الفلسطنيين إلى المستشفيات

صرح الدكتور مصطفى غنيمة، نائب رئيس هيئة إسعاف مصر، بأن الهيئة دفعت بـ30 سيارة إسعاف تتواجد حاليا بمحيط معبر رفح الدولى، استعدادا لنقل الجرحى الفلسطينيين من جراء القصف الإسرائيلي على قطاع غزة.

وأضاف غنيمة،أن هناك أطقم طبية كاملة سيتم الدفع بها فى حالة زيادة أعداد الجرحى، لافتا أن محافظة شمال سيناء بها 80 سيارة إسعاف فى وضع الاستعداد.

وتابع غنيمة،أن سيارات الإسعاف ستقوم بنقل الحالات إلى مستشفى العريش، واذا استدعت الحالة سيتم نقلها إلى القاهرة، مشيرًا إلى استخدام الإسعاف الطائر متاح إذا استدعت حالات الإصابة لذلك.