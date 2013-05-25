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محور جديد يربط بين أشمون والقاهرة ويمر بقرى البرانية وشطانوف ودروة

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محور جديد يربط بين أشمون والقاهرة ويمر بقرى البرانية وشطانوف ودروة محور جديد يربط بين أشمون والقاهرة ويمر بقرى البرانية وشطانوف ودروة

قام اللواء عبد السلام عبد البارى رئيس مركز ومدينة أشمون بالمنوفية مع مدير الإدارة الهندسية ومدير قسم المشروعات وعدد من القيادات الطبيعية، بعمل معاينة لتنفيذ محور أشمون القاهرة وتحديد الاحتياجات اللازمة لهذا المشروع، مشيرا إلى أنه تم اعتماد 100 ألف جنيه لاستكمال العمل بالمحور وتمت تغطية 200 متر من مسقة أبو طرطور ابتداء من المقابر وباتجاه طليا.

يبلغ طول هذه المسقة 1200 متر وجارى البحث عن مصادر لاستكمال تغطيتها للانتهاء من تنفيذ المحور الذى يربط أشمون بطليا والبرانية وشطانوف ودروة وعزبة أبو يوسف حتى القناطر الخيرية بالقاهرة.

من جانبه أكد اللواء ياسين طاهر سكرتير عام محافظة المنوفية، على أن محور التنمية أشمون القاهرة هو مستقبل محافظة المنوفية وأنه لابد من تضافر الجهود لإنجاز هذا المحور، وذلك للحد من التكدس المرورى بطريق الباجور- سنتريس- القناطر بالقاهرة.

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مصر 365