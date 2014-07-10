ليلى علوي تسكن مع خادمتها بعد تدهور حالتها المادية

تشهد الحلقات المقبلة من مسلسل "شمس" بطولة الفنانة ليلى علوي تطوراً كبيراً في الأحداث، حيث تضطر شمس للإقامة في منزل خادمتها التي تجسد شخصيتها الفنانة سميرة عبد العزيز، بعد الحجز على أموال وممتلكات والدها المتوفي الذي يجسد شخصيته الممثل جميل راتب.

وسيتم تصوير هذه المشاهد على مدار 10 أيام ابتداءاً من اليوم، حيث سيتخللها بعد المشاهد الداخلية.

مسلسل "شمس" هو من تأليف علاء حسن، ويشارك في بطولته إلى جانب ليلى علوي كل من: جميل راتب، وسميرة عبد العزيز، وهاني عادل، والإخراج لخالد الحجر والإنتاج لـ"كنج توت".

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