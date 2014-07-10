ماذا يشاهد نجوم مصر من الدراما الرمضانية؟

يتابع عدداً كبيراً من النجوم المصريين الدراما الرمضانية بشغف، فمنهم من يركّز على أعماله بالإضافة إلى مشاهدة بعض الحلقات من المسلسلات الأخرى، ومنهم من يشاهد أعمالاً عديدة في وقت واحد.

سيدتي نت رصد ماذا اختار النّجوم ليشاهدونه وسط هذا الكم الكبير من الدراما المصرية.

فقالت الفنانة إلهام شاهين إنها تشاهد بعض المسلسلات منها: مسلسل"شمس" لليلى علوي، ومسلسل "كيد الحموات" لماجدة ذكي وهالة صدقي، ومسلسل"سرايا عابدين" لغادة عادل ويسرا، ومسلسل "سجن النسا" لنيلي كريم وروبي، ومسلسل"جبل الحلال" للنجم محمود عبد العزيز، فيما أوضحت إلهام إنها تقوم بجولة على عدد من المسلسلات الأخرى أثناء المشاهدة لكن المسلسلات التي تم ذكرها هي ما تركز عليها.

أما لقاء سويدان فأوضحت أنها تشاهد مسلسلات التالية: "صاحب السعادة"، و"سجن النسا"، و"السبع وصايا" ، و"سيت كوم"، و"أنا وبابا وماما".

ومن ناحيتها قالت سمية الخشّاب انها تشاهد مسلسل "سجن النسا"، و"السبع وصايا"، و"جبل الحلال".

أما رانيا محمود ياسين فكشفت أنها تشاهد المسلسلين: "الوصايا السبع" لرانيا يوسف ودرة، ومسلسل "عد تنازلي" لطارق لطفي وكنده علوش.

فيما أشار الفنان أحمد زاهر أنه يشاهد مسلسل "كلام على ورق" كونه يشارك فيه، كما يشاهد مسلسل "فرق توقيت" لتامر حسني.

من جانبها قالت داليا البحيري أنها تشاهد مسلسل "سجن النسا" و"عد تنازلي".

أما أمير كرارة فقال أنه لا يشاهد أي من الأعمال بشكل كامل إلا التي تستوقفه، ورغم ذلك فيشاهد بعض حلقاتها.

وصرّحت منه فضالي أنها تشاهد المسلسلات التالية: "فرق توقيت" ومسلسل"الاكسلانس" حيث أنها تشارك في كلاهما إلى جانب مسلسل"جبل الحلال".

أما أيتن عامر قالت انها تشاهد المسلسلين: "جبل الحلال"و"ابن حلال" كون شقيقتها وفاء عامر تشارك في كلاهما، كما تشاهد أيضا مسلسل "السبع وصايا" حيث تشارك أيتن فيه إلى جانب رانيا يوسف، ودرةن وسوسن بدرن، وأضحت أنها لا تستطيع مشاهدة أعمالاً أخرى، كونها نها لم تنتهِ بعد من تصوير مسلسلها.

سوسن بدر أوضحت أنها تشاهد المسلسلين التي تشارك فيهما وهما "كيد الحموات" و"السبع وصايا" إلى جانب مسلسل "سجن النسا"، ومسلسل "دهشة" ليحي الفخراني.

رانيا فريد شوقي قالت انها تشاهد 4 مسلسلات: "دهشة"، و"السبع وصايا"، و"سجن النسا"، و"جبل الحلال".

من جهتها شيري عادل تشاهد المسلسلات: "تفاحة أدم" لخالد الصاوي، و"فرق توقيت"، و"صاحب السعادة" للفنان عادل إمام.

وتحرص الفنانة سميرة أحمد على مشاهدة المسلسلات: "سجن النسا"،و"السبع وصايا"، و"دهشة".

أخيراً قالت الفنانة السورية رانيا ملاح انها تشاهد المسلسلات: "الاكسلانس"، و"سجن النسا"، و"السبع وصايا"، و"جبل الحلال".

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