وزير التربية يُثمن إصدارات تعليم الزلفي

الزلفي - منصور الرميح

ثمَّن سمو وزير التربية والتعليم الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز، مشاركة إدارة التربية والتعليم في محافظة الزلفي؛ بتفعيل المناسبات الوطنية والتربوية.

جاء ذلك في خطاب وجهه سموه لمدير التربية والتعليم محمد بن عبدالله الطريقي، إثر اطلاعه على عيٍّنة من الكتب والمطبوعات والأفلام المرئية، التي أصدرتها الإدارة في العديد من المناسبات الوطنية، إضافة إلى التقارير التوثيقية لبعض البرامج والمبادرات التربوية بالمحافظة، حيث أعرب سمو وزير التربية والتعليم عن شكره وتقديره لهذه الجهود المتميزة.