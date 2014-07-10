إصابة 3 مواطنين في اشتباكات خلال مسيرة للاخوان بشبرا الخيمة

سيطرت اجهزة الامن بالقليوبية علي إشتباكات بين تنظيم جماعة الإخوان والأهالي في أحد شوارع شبرا الخيمة أمام مدرسة أبن الحكم ،والتي نتج عنها اصابة 3 اشخاص من المواطنين.

كان عدد كبير من المواطنين قد قاموا بالاعتراض علي عبارات السب التي أطلقها العشرات من المنتمين للتنظيم الإرهابي ضد الجيش والشرطة خلال مسيرة نظموها.

كان اللواء محمود يسري مدير امن القليوبية قد تلقي اخطارا بالواقعة من المقدم حسن مكاوي معاون الضبط بقسم أول شبرا الخيمة يفيد بتلقيه إخطارا بوقوع إشتباكات بين الإخوان والاهالي بدائرة القسم.

وإنتقل علي الفور اللواء هشام خطاب مفتش الامن العام والعقيد جمال الدغيدي رئيس فرع البحث الجنائي بشبرا والمقدم محمد سرحان رئيس مباحث قسم أول شبرا الخيمة وتم السيطرة علي الموقف وتفريق المتظاهرين ودلت التحريات إلي أن مجموعة من المنتمين لتنظيم الإخوان بعمل مسيرة عقب صلاة التراويح مرددين هتافات ضد الجيش والشرطة والحكومة مما إستفز الأهالي وأثار حفيظتهم فقاموا بقذفهم بزجاجات المياه فردوا عليهم بالحجارة مما أسفر عن اصابة 3 من الطرفين .