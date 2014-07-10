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ماليزيا تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

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ماليزيا تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة ماليزيا تدين الغارات الجوية الإسرائيلية على قطاع غزة

أدان رئيس الوزراء الماليزي محمد نجيب عبدالرزاق ، الغارات الجوية الإسرائيلية الأخيرة على قطاع غزة ، مطالبا بوقف فوري للعمليات العسكرية على القطاع.

ونقلت وكالة أنباء “برنامة” الماليزية أمس الأربعاء عن عبدالرزاق قوله : “ماليزيا تأسف بشدة لخسارة هذه الأرواح البريئة، من هنا أدعي جميع الأطراف إلى ممارسة ضبط النفس”.

وأكد إن السلام لن يتحقق إلا بتكوين دولتين مستقلتين، وأنه يجب على جميع الأطراف الالتزام بهذا المبدأ.

ولقيت 11 إمرأة وطفل فلسطيني مصرعهم في الغارات الإسرائيلية على الأراضي الفلسطينية اليوم ، ليرتفع عدد القتلى إلى 38 شخصاً خلال يومين ، فيما أصيب أكثر من 300 شخص بجروح.

أ ش أ

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