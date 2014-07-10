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القبض على 8 من أعضاء «الإخوان» بالغربية بحوزتهم منشورات تحريضية

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ألقت الأجهزة الأمنية بالغربية، مساء الأربعاء، القبض على 8 من أعضاء جماعة الإخوان وبحوزتهم زجاجات مولوتوف ومنشورات مناهضة للجيش والشرطة بمدن طنطا والمحلة وسمنود.

كان اللواء أسامة بدير، مدير أمن الغربية، قد تلقى إخطارًا من اللواء علاء السباعي، مدير المباحث الجنائية، بتمكن ضباط إدارة البحث الجنائي بالتنسيق مع ضباط جهاز الأمن الوطني وقوة من الشرطة السرية والنظامية المرافقة لهم من ضبط ٨ من أعضاء الإخوان.

جار التحقيق مع المتهمين للوقوف على أنشطتهم الإجرامية والتى تهدف إلى ترويع المواطنين وتكدير السلم العام والتحريض على الشغب والعنف.

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