محمود عزت : فضلت الاحتراف عن الأهلى



> عبر محمود عزت مدافع المقاولون العرب عن سعادته البالغة بعد موافقة ناديه على قضاء فترة معايشة بنادى ناسيونال ماديرا البرتغالى، مؤكدًا :” ان النادى البرتغالى سيكون خطوة نحو الاجتراف باكبر الدوريات الاوروبية .

> وقال عزت فى لوكالة ” اونا ” :” إنه فضل الاحتراف عن اللعب بالدورى المحلى” , مضيفًا :” أنه تلقى عرضًا جادة من الأهلى من أجل الإنضمام إليه إلا أنه اختار اللعب للدورى البرتغالى ” .

يعقد المقاولون مؤتمر صحفي السبت المقبل بقلعة الذئاب بالجبل الأخضر بحضور رئيس نادي ناسيونال ماديرا ونائبه للإعلان عن شروط التعاقد مع اللاعبين.