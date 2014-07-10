أخبار عاجلة

تامر حسني يلعب بالدرامز فى حفل تامر عاشور -
أنشيلوتي: ليس لدينا أي نية لضم ديبالا -
انتظرونا الجمعة.. وحلقة خاصة عن تاريخ نادي بلدية المحلية في القاهرة أبوظبي الساعة 11 مساءً -
تأجيل محاكمة المتهم باغتصاب "طفلة البامبرز" إلى 2 مايو المقبل -
"الرقابة الإدارية" ترصد إصابة أيتام "البنين" في دمياط بأمراض جلدية -
ضبط 20 كيلو لحوم منتهية الصلاحية داخل دار أيتام بالغربية -
آثار حريق صالة الجمباز نادي الجزيرة -
وفد الفاتيكان يغادر إلى روما بعد الإعداد لزيارة البابا فرانسيس -
كوبا إيطاليا: أجواء ما قبل لقاء اليوفنتوس ونابولي .. الناقد الرياضي أحمد صبري -
السفيرة عزيزة - حلقة الثلاثاء 4-4-2017 مع الإعلامية " سناء منصور و الإعلامية " جاسمين طه " -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. المال والاعمال
  4. أونا

محمود عزت : فضلت الاحتراف عن الأهلى

Google+ Print
محمود عزت : فضلت الاحتراف عن الأهلى محمود عزت : فضلت الاحتراف عن الأهلى


> عبر محمود عزت مدافع المقاولون العرب عن سعادته البالغة بعد موافقة ناديه على قضاء فترة معايشة بنادى ناسيونال ماديرا البرتغالى، مؤكدًا :” ان النادى البرتغالى سيكون خطوة نحو الاجتراف باكبر الدوريات الاوروبية .
> وقال عزت فى لوكالة ” اونا ” :” إنه فضل الاحتراف عن اللعب بالدورى المحلى”  , مضيفًا :” أنه تلقى عرضًا جادة من الأهلى من أجل الإنضمام إليه إلا أنه اختار اللعب للدورى البرتغالى ” .

يعقد المقاولون مؤتمر صحفي السبت المقبل بقلعة الذئاب بالجبل الأخضر بحضور رئيس نادي ناسيونال ماديرا ونائبه للإعلان عن شروط التعاقد مع اللاعبين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا